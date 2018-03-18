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В США родился уникальный двухголовый удав | Фото:19.03 03:27   MIGnews.com

В США родился уникальный двухголовый удав

На минувшей неделе в американском штате Флорида местному фермеру Сьюзан Келлехер, ведущей шоу National Geographic Wild TV Dr. K, частный заводчик змей доставил двухнедельного двухголового удава.

Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на National Geographic.

Издание уточняет, что доктор Келлехер специализируется на странных случаях, о которых рассказывает в своем телешоу, у нее есть большой опыт заботы о животных, в том числе о змеях, нестандартного телосложения.

Мужчина отнес змею ветеринару Лорен Тилен, определившей, что змея имеет не только две головы, но и также два сердца и пищевода, что редко встречается в природе.
В США родился уникальный двухголовый удав | Фото:
По словам специалиста, раздельные пищеварительные системы уменьшают шансы выживания в дикой природе. Ветеринар отметила, что большинство рожденных с этим змей не могут добыть достаточно питания.

"Также у них могут быть общие почки и проблемы с дефекацией", говорит Тилен.

Отметим, что двухголовые змеи – редкое явление. Одна такая змея-альбинос жила в террариуме придорожного развлекательного комплекса "101-й километр", который располагался в пустыне Арава по дороге на Эйлат. Она погибла вместе с другими животными во время пожара в 2007 года.
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