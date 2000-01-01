Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Елизавета II невзлюбила будущую невестку 19.03 00:42   MIGnews.com

Елизавета II невзлюбила будущую невестку

Британскую королеву заподозрили в неравном отношении к избранницам своих внуков - герцогине Кембриджской и своей будущей невестке Меган Маркл.



Как пишет People, в заявлении о согласии на брак принца Гарри и его возлюбленной королева назвала ее строго по имени, в то время, как Кейт Миддлтон она в свое время нарекла "верной и горячо любимой".

"Я заявляю о своем согласии на заключение брака между моим дорогим и возлюбленным внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рейчел Меган Маркл", - идется в тексте заявления.

В то же время в тексте заявления 2011 года было отмечено "…наш самый дорогой и любимый внук принц Уильям Артур Филип Льюис Уэльский и наша верная и горячо любимая Кэтрин Элизабет Миддлтон".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:08
Ди Каприо построит в Израиле современный эко-отель
23:11
Кац: Израиль ответит на любую угрозу
22:32
Главу Американской киноакадемии обвиняют в домогательствах
21:48
Нир Баркат: Бороться с терроризмом и развивать Иерусалим
21:24
ХАМАС: Израиль уничтожил старый ненужный туннель
21:11
Допрос Нетаниягу отложили из-за болезни
20:44
Северокорейские ракеты могут достичь Европы
20:13
Великобритания обвинила РФ в разработке химоружия
19:42
Данон призвал ПА прекратить спонсировать убийство израильтян
19:05
Теракт в Иерусалиме совершен палестинским арабом
18:38
В яслях Ашдода детей отравили моющим средством
18:08
В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб
17:39
Глава МИД Ирана госпитализирован в Тегеране
17:19
У террориста атаковавшего в Иерусалиме - турецкие документы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus