19.03 00:42 MIGnews.com

Елизавета II невзлюбила будущую невестку

The Queen has formally given her consent to “my most dearly beloved grandson” Harry’s marriage to Meghan Markle! Great spot @_harklesparkle_ #harryandmeghan #RoyalWedding pic.twitter.com/J3QRVu8B1U — Emily Nash (@emynash) 15 марта 2018 г.

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Британскую королеву заподозрили в неравном отношении к избранницам своих внуков - герцогине Кембриджской и своей будущей невестке Меган Маркл.Как пишет People, в заявлении о согласии на брак принца Гарри и его возлюбленной королева назвала ее строго по имени, в то время, как Кейт Миддлтон она в свое время нарекла "верной и горячо любимой"."Я заявляю о своем согласии на заключение брака между моим дорогим и возлюбленным внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рейчел Меган Маркл", - идется в тексте заявления.В то же время в тексте заявления 2011 года было отмечено "…наш самый дорогой и любимый внук принц Уильям Артур Филип Льюис Уэльский и наша верная и горячо любимая Кэтрин Элизабет Миддлтон".