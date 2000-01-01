19.03 00:42 MIGnews.com
Елизавета II невзлюбила будущую невестку
Британскую королеву заподозрили в неравном отношении к избранницам своих внуков - герцогине Кембриджской и своей будущей невестке Меган Маркл.
Как пишет People, в заявлении о согласии на брак принца Гарри и его возлюбленной королева назвала ее строго по имени, в то время, как Кейт Миддлтон она в свое время нарекла "верной и горячо любимой".
"Я заявляю о своем согласии на заключение брака между моим дорогим и возлюбленным внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рейчел Меган Маркл", - идется в тексте заявления.
В то же время в тексте заявления 2011 года было отмечено "…наш самый дорогой и любимый внук принц Уильям Артур Филип Льюис Уэльский и наша верная и горячо любимая Кэтрин Элизабет Миддлтон".
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