18.03 22:32 MIGnews.com

Главу Американской киноакадемии обвиняют в домогательствах

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Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает три жалобы на сексуальные домогательства президента организации Джона Бейли. Как уточняет издание Variety, детали обвинений в адрес 75-летнего Бейли не сообщаются. Известно, что обвинения против Бейли выдвинули три женщины, их имена портал не называет.Как сообщает издание Hollywood Reporter, ни сам президент киноакадемии, ни представители учреждения отказались комментировать инцидент не стали.Стоит отметить, что президентом Американской киноакадемии Бейли выбрали в августе 2017 года, в октябре того же года разыгрался сексуальный скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.