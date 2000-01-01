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Бойкот Израиля привел к краху популярности певицы Lorde | Фото: The Come Up Show/Flickr18.03 13:55   MIGnews.com

Бойкот Израиля привел к краху популярности певицы Lorde

Новозеландская поп-певица Lorde наблюдает за падением интереса публики к ее концертам. Подтверждение тому – низкий спрос на билеты на позавчерашний концерт в Аризоне, где в каждом секторе виднелись целые "проплешины" из-за отсутствия зрителей, пишет на своем сайте Роджер Фридман.

Американский кинокритик связывает это с бойкотом, который под давлением со стороны про-палестинских активистов в декабре прошлого года артистка объявила Государству Израиль, отменив свой первый и пока что единственный концерт в Еврейском государстве.

Как пишет Фридман, на шоу Lorde, с которым она выступила 16 марта в комплексе Хила Ривер-арене (Глендейл, Аризона) в рамках своего мирового турне Royals, остались непроданными очень много билетов. Не менее плачевная ситуация наблюдается и в отношении концерта, запланированного на 4 апреля в Бруклине. На всех остальных шоу также сложно найти хотя бы один полностью выкупленный ряд.

"Что отвернуло всех от Lorde? Я полагаю, это связано с ее бойкотом Израиля. По совету Роджера Уотерса, который также бойкотирует Израиль, она решила не выступать в Тель-Авиве, не понимая, что он подстрекает ее к антисемитизму. Предельно ясно, что позиция Lorde в отношении Израиле привела к провалу ее турне", - пишет критик.

По аналогичным причинам, как считает Фридман, Lorde – в миру Эллу Марию Лани Йелич-О'Коннор – не позвали выступить на церемонии вручения Грэмми.
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