18.03 15:07 MIGnews.com

Галь Гадот обвинили в дискриминации инвалидов

Rest in peace Dr. Hawking. Now you're free of any physical constraints.. Your brilliance and wisdom will be cherished forever ✨ pic.twitter.com/EQzSxqNTuN — Gal Gadot (@GalGadot) 14 марта 2018 г.

I think you’re fantastic Gal but this tweet is very ableist. His physical constraints didn’t stop him from changing the world. People with disabilities don’t wish for death to be free of their challenges. We wish to be valued for what we CAN do, not pitied for we can’t. — Adam B. Zimmerman (@ABZimm) 14 марта 2018 г.

Gal I am chronically ill. Can't shower or even get myself out of bed. Lost 18 years thus far. But I ran a charity funding research for my illness #ME and advocate for Change. All from my bed. Is my life not important? Disablement is not shameful, bigotry is. Watch @unrestfilm pls — amara campbell (@amaracampbell) 14 марта 2018 г.

It’s harmful to suggest that his disability constrained him. He did more in his lifetime than most of us. It’s harmful to suggest that he has to be dead to be “free.” He was free his whole life. — nicole (@ourelectra) 15 марта 2018 г.

Голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот навлекла на себя общественный гнев за слова в память об ученом и популяризаторе науки Стивене Хокинге, который скончался ранее на этой неделе "Покойся с миром, Доктор Хокинг. Теперь ты свободен от каких-либо физических ограничений. Твой великолепие и мудрость будут чтиться вечно", - написала она 14 марта, когда сообщили о смерти этого выдающегося ученого-астрофизика.Именно упоминание его "ограничений" и возмутило пользователей Сети, которые обвинили ее в предвзятом и дискриминационном отношении к инвалидам.В результате под "твитом" актрисы развязалась нешуточная дискуссия (на секундочку, запись Гадот собрала почти 2 тысячи комментариев), участники которой спорили как с ней, так и между собой."Я считаю вас фантастической, Галь, но от этого "твита" сильно веет эйблизмом. Его физические ограничения не помешали ему изменить мир. Люди с ограниченными возможностями не хотят, чтобы смерть была их освобождением от проблем. Мы хотим, чтобы нас ценили за то, что мы можем, а не жалели за то, чего мы не можем", - пишет Адам Циммерман."Галь, у меня хроническое заболевание. Я не могу сходить в душ или даже встать с кровати. И так уже 18 лет. Но я веду исследования о благотворительном финансировании исследований в отношении моей болезни – синдрома хронической усталости – и пропагандирую перемены. И это все, не вставая с постели. Неужели моя жизнь не важна? Нетрудоспособность не постыдна, а вот предвзятость – да", - пишет Амара Кэмпбелл."Неверно предполагать, что инвалидность его ограничивала. За свою жизнь он сделал больше, чем большинство из нас. Неверно предполагать, что он должен быть умереть, чтобы "освободиться". Он был свободен всю свою жизнь", - добавила пользовательница Николь.