19.03 01:28 MIGnews.com

Ученые: мужчины переоценивают себя и недооценивают своих жен

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Недавнее исследование, проведенное учеными из Дании, показало, что люди склонны оценивать вес неадекватно, особенно свой и своего партнера, как пишет ladyportal.info.Мужчины, к примеру, недооценивают свой вес, переоценивая при этом размеры своей жены.Многие из нас время от времени чувствуют, то набрали лишний вес, даже если это не соответствует действительности. Ученые из Дании изучали, как пол влияет на самовосприятие человека, и пришли к выводу, что большинство мужчин недооценивают свой вес.Многие мужчины с ожирением на самом деле считают, что их вес не превышает норму. Женщины с недостаточным весом полагают, что весят нормально, а женщины с нормальным весом уверены, что слишком толстые. Интересно, что очень полные мужчины и женщины чаще заблуждаются в свою пользу, веря в то, что у них нет проблем с лишним весом.Что касается восприятия веса других людей, мужчины зачастую считают, что их подруги полнее, чем они есть на самом деле, даже если их вес абсолютно нормален. Это еще раз подтверждает, что к женщинам предъявляются другие требования, нежели к мужчинам.