19.02 05:22 MIGnews.com

Оззи Осборн отменяет концерты из-за состояния здоровья

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Один из основателей и фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил свои концерты в США из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Артист отправится в Швейцарию на лечение."К сожалению, я не смогу оказаться в Швейцарии раньше апреля, а лечение занимает до двух месяцев. Мне не хочется отменять концерты в последний момент", — заявил музыкант.Гастроли в США должны были начаться 27 мая в Атланте. Всего было запланировано 17 выступлений.