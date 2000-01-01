19.02 05:22 MIGnews.com
Оззи Осборн отменяет концерты из-за состояния здоровья
Один из основателей и фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил свои концерты в США из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Артист отправится в Швейцарию на лечение.
"К сожалению, я не смогу оказаться в Швейцарии раньше апреля, а лечение занимает до двух месяцев. Мне не хочется отменять концерты в последний момент", — заявил музыкант.
Гастроли в США должны были начаться 27 мая в Атланте. Всего было запланировано 17 выступлений.
Поделиться
Все по теме
Комментарии