Миллиардер Брэнсон помогает с эвакуацией с Diamond Princess
Миллиардер Ричард Брэнсон ответил гражданину Великобритании Дэвиду Абелу, находящемуся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у японских берегов из-за коронавируса, в минувшую пятницу обратившемуся к нему с просьбой об эвакуации на его самолете.
Как сообщает газета Daily Mail, сэр Ричард Брэнсон заявил, что начал переговоры с правительством о спасении 74 британцев, застрявших на борту круизного судна.
Сэр Ричард добавил, что его авиакомпания Virgin Atlantic запросила британских чиновников о возможности помочь британцам в беде.