Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Миллиардер Брэнсон помогает с эвакуацией с Diamond Princess 18.02 08:40   MIGnews.com

Миллиардер Брэнсон помогает с эвакуацией с Diamond Princess

Миллиардер Ричард Брэнсон ответил гражданину Великобритании Дэвиду Абелу, находящемуся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у японских берегов из-за коронавируса, в минувшую пятницу обратившемуся к нему с просьбой об эвакуации на его самолете.

Как сообщает газета Daily Mail, сэр Ричард Брэнсон заявил, что начал переговоры с правительством о спасении 74 британцев, застрявших на борту круизного судна.

Сэр Ричард добавил, что его авиакомпания Virgin Atlantic запросила британских чиновников о возможности помочь британцам в беде.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:11
Галант о деле Мандельблитта-Ашкенази: ждите землетрясения
09:45
"Кахоль Лаван - самая коррумпированная партия в Израиле"
09:03
Бойня в Ханау: стрелявший найден дома мертвым
08:43
"Кахоль Лаван" лидирует в новых опросах
08:33
Сирийские ПВО отразили "вражескую атаку"
08:30
Коронавирус может повлиять на технологический сектор
08:15
Ганц хотел пойти на дебаты, но советники  отговорили
08:02
Лайнер коронавируса: умерли два пассажира
07:46
Глава Мишпатим
07:36
ХАМАС призвал к "интифаде" против Израиля
07:27
В случае войны в Ливане Хизбалла заплатит тяжелую цену
06:35
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:31
Бойня близ Франкфурта: расстреляны восемь человек
06:17
Софи Лорен снялась в фильме о Холокосте от Netflix
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus