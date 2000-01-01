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Спилберг готовит перезапуск сериала `Удивительные истории` 19.02 01:08   MIGnews.com

Спилберг готовит перезапуск сериала "Удивительные истории"

Вышел первый трейлер сериала-антологии культового режиссера Стивена Спилберга "Удивительные истории". Сериал является перезапуском одноименного шоу Спилберга, выходившего в восьмидесятые.

В перезапуске Спилберг выступил в качестве продюсера, однако не снял для него ни одного из пяти эпизодов. В каждой серии антологии "Удивительные истории" будут новые персонажи и новый фантастический сюжет, не связанный с остальными историями.

Премьера шоу состоится 6 марта на стриминговом сервисе Apple TV+.



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