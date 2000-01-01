19.02 01:08 MIGnews.com

Спилберг готовит перезапуск сериала "Удивительные истории"

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Вышел первый трейлер сериала-антологии культового режиссера Стивена Спилберга "Удивительные истории". Сериал является перезапуском одноименного шоу Спилберга, выходившего в восьмидесятые.В перезапуске Спилберг выступил в качестве продюсера, однако не снял для него ни одного из пяти эпизодов. В каждой серии антологии "Удивительные истории" будут новые персонажи и новый фантастический сюжет, не связанный с остальными историями.Премьера шоу состоится 6 марта на стриминговом сервисе Apple TV+.