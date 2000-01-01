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В сеть попало фото Джареда Лето с моделью из РФ и его мамой 19.02 08:15   MIGnews.com

В сеть попало фото Джареда Лето с моделью из РФ и его мамой

В сеть попали сделанные папарацци снимки 48-летнего голливудского актера, певца Джареда Лето, гуляющего в компании своей матери Констанс и Валерии Кауфман, модели из России, с которой американца уже несколько лет связывают романтические отношения.

Сам американский актер не слишком часто публикует в соцсетях фотографии - в его Instagram в основном можно увидеть селфи или другие снимки Джаредо Лето крупным планом, пишет Daily Mail.

Тем не менее, основываясь на снимках, журналисты таблоидов выдвигают предположение, что в отношениях Лето и его подругой все очень хорошо.


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