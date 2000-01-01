19.02 05:34 MIGnews.com

СМИ: британский бизнесмен продвигал в соцсетях ботов из РФ

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Газета Sunday Times утверждает, что ей удалось найти мелкого британского бизнесмена, который помогал российским ботам распространять антизападную дезинформацию в социальных сетях.Речь идет о 37-летнем Джейми Робертсоне. Основной работой мужчины является поставка еды и напитков для свадеб в графствах близ Лондона.В свободное от работы время, пишет Sunday Times, бизнесмен занимается гораздо более сомнительным делом.Последние пять лет Робертсон предоставлял своим клиентам услугу, искусственно повышающую их влияние в Twitter, а также позволяющую им направлять в нужном им направлении дебаты в соцсетях при помощи фейковых профилей, многие из которых были ботами, связанными с российской пропагандой.Его сайт Retweets.Pro называл себя "Маркетинговым агентством номер один в Twitter и Instagram. Адрес сайта появлялся высоко в поиске Google.Среди прочего, сайт Робертсона предлагал добавить до 50 тысяч фолловеров к аккаунту клиента в Twitter, чтобы этот аккаунт казался более популярным. Сайт также мог ретвитить какой-то пост до 10 тысяч раз, создавая тем самым видимость популярности.Издание отмечает, что результаты анализа профилей, которыми пользовался Робертсон, указывают, что они были фейковыми.Большинство из них были из России.Многие из них распространяли твиты, в которых критиковалась внешняя политика США, восхвалялся российский президент Владимир Путин, а также содержались нападки на Европу, Украину и США.