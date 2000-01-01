18.02 20:58 MIGnews.com

Британец проехал полмира ради пива

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Житель британского города Плимут Бен Кумбс проехал около 37 тысяч километров, чтобы выпить пива в самом северном и самом южном пабах мира.Об этом сообщает BBC News.Мужчина признался, что идея о путешествии пришла к нему за кружкой любимого напитка. Его экспедиция под названием "Pub2Pub" началась на острове Шпицберген в Арктике и завершилась на Огненной земле в Южной Америке.Весь путь британец проделал на автомобиле TVR Chimaera. О своем передвижении он рассказывал в группе на Facebook и на своем сайте.Самой южной точкой путешествия стал паб в чилийском городе Пуэрто-Уильямс, который находится на архипелаге Огненная земля.Чтобы туда добраться, Кумбс поехал через Европу в британский Саутгемптон. Оттуда его автомобиль отправили в Нью-Йорк. После этого путешественник доехал до Калифорнии, пересек Мексику и преодолел Латинскую Америку.Самый южный паб британцу не понравился. По его словам, все меню в нем состояло из лагера и дешевого пива, а мебель была пластиковой.