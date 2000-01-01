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flickr/Wade Treichler18.02 20:58   MIGnews.com

Британец проехал полмира ради пива

Житель британского города Плимут Бен Кумбс проехал около 37 тысяч километров, чтобы выпить пива в самом северном и самом южном пабах мира.

Об этом сообщает BBC News.

Мужчина признался, что идея о путешествии пришла к нему за кружкой любимого напитка. Его экспедиция под названием "Pub2Pub" началась на острове Шпицберген в Арктике и завершилась на Огненной земле в Южной Америке.

Весь путь британец проделал на автомобиле TVR Chimaera. О своем передвижении он рассказывал в группе на Facebook и на своем сайте.

Самой южной точкой путешествия стал паб в чилийском городе Пуэрто-Уильямс, который находится на архипелаге Огненная земля.

Чтобы туда добраться, Кумбс поехал через Европу в британский Саутгемптон. Оттуда его автомобиль отправили в Нью-Йорк. После этого путешественник доехал до Калифорнии, пересек Мексику и преодолел Латинскую Америку.

Самый южный паб британцу не понравился. По его словам, все меню в нем состояло из лагера и дешевого пива, а мебель была пластиковой.
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