19.02 00:03 MIGnews.com

Еще один Папа Римский станет святым

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Папа Римский Павел VI, занимавший Апостольский престол с июня 1963 года по август 1978 года, будет канонизирован в этом году, объявил нынешний глава Римско-католической церкви Франциск."Я видел его, и он мне очень понравился. Павел VI в этом году станет святым", — заявил понтифик в ходе традиционной встречи со священниками Римской архиепархии по случаю начала у христиан Великого поста.Беседа состоялась в минувший четверг за закрытыми дверями Собора Св. Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Пресс-релиз со встречи был обнародован службой печати Святого престола лишь в субботу. Франциск напомнил, что понтифики Иоанн XXIII и Иоанн Павел II уже причислены к лику святых."Процесс беатификации еще одного — Иоанна Павла I продолжается. А Бенедикт XVI и я — на листе ожидания. Молитесь за нас!" — пошутил понтифик перед завершением встречи.