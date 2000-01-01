Новая работа Авнера Нетаниягу

Едва сошел с газетных заголовков старший сын израильского премьер-министра Яир, как журналисты принялись обсуждать его младшего отпрыска – Авнера.
Как пишет "Едиот Ахронот", куда реже фигурирующий в скандалах, нежели его брат, 23-летний Авнер Нетаниягу вернулся из своей послевоенного путешествия и уже успел найти работу. Причем устроился на весьма обычную вакансию официанта в одном из столичных ресторанов.
Само собой разумеется, что ввиду высокопоставленности своего родителя Авнера Нетаниягу в течение всей его рабочей смены сопровождает вооруженная охрана, выделенная министерством обороны, поэтому, как именно он обслуживает посетителей заведения, сказать сложно.
Стоит отметить, что его мать Сара Нетаниягу уже посетила сына во время работы и сфотографировалась со всем рабочим коллективом ресторана.
Как уже сообщалось, в декабре сын премьера завершил обязательную службу в боевых войсках ЦАХАЛа – Авнер служил в военной разведке на юге Израиля и в ходе учений даже получил легкое ранение. После этого он почти три месяца провел в Австралии и Новой Зеландии.