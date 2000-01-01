Microsoft создала робота для отлова опасных комаров
Компания Microsoft создала робота, который способен ловить опасных для человека комаров. Данная разработка сможет помочь ученым выявлять наличие опасных вирусов и бактерий у этих насекомых.
Результаты первых опытов были обнародованы во время научной конференции в Бостоне. Робот под названием Project Premonition может распознавать поведение различных особей и избирательно отлавливать определенных насекомых.
Это инновационная разработка очень важна для исследователей. Благодаря Project Premonition ученые смогут заранее распознать вирус Зика или лихорадку Западного Нила, чтобы во время предупредить медработников и население о возможной эпидемии.
Компания надеется, что в ближайшее будущее беспилотные летательные аппараты, оснащенные новой робототехникой, будут летать над городами и мониторить состояние окружающей среды, сообщает BBC News.