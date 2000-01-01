18.02 20:56 MIGnews.com

Ученые назвали "гормон лучших пап"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Отцы, практикующие частые объятия со своими чадами с младенчества, устанавливают более сильную эмоциональную связь с ними, чем те, кто этого не делает. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Hormones and Behavior исследователями из университета Эмори в Атланте, штат Джорджия.Ученые утверждают, что происходит это благодаря гормону окситоцину, который вызывает сопереживание и желание ухаживать, а также помогает синхронизировать эмоции отца и его ребенка. Раньше считалось, что он выделяется во время грудного вскармливания и до недавних пор он считался сугубо "женским" гормоном, однако результаты опубликованного исследования могут свидетельствовать об обратном. И это может стать ответом на вопрос, почему некоторые папы более вовлечены в уход за младенцами, чем другие.В ходе эксперимента 30 подопытным мужчинам искусственно вводили окситоцин в виде назального спрея и показывали фотографии их ребенка, чужого ребенка и взрослого человека. Сканирование мозга отцов показало активизацию деятельности нейронов в областях, отвечающих за эмпатию и сопереживание."Результаты нашего исследования подтверждают то, что не только у матерей, но и у отцом происходят гормональные послеродовые изменения, которые способствуют росту сопереживание и желания заботиться о своих детях", - говорит руководитель исследования Джеймс Риллинг.