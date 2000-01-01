19.02 01:51 MIGnews.com

Ученые: мужчины склонны к изменам на генетическом уровне

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Шведские ученые установили следующий факт, склонность мужчин к изменам объясняется генетической предрасположенностью. При этом представители сильного пола особенно увлекаются "походами налево" в период с 55 до 60 лет.Согласно результатам исследования, женщины и мужчины изменяют друг другу по совершено противоположным причинам. Так, к примеру, первые решаются на подобный шаг, когда им не хватает любви и взаимопонимания в браке, в то время как вторые не всегда могут рационально объяснить свою постоянную тягу ко многим представительницам прекрасного пола, поскольку она взаимосвязана с генетикой и особым гормоном.Апофеоз женских измен выпадает на такой период в жизни, когда дети повзрослели и начали самостоятельную жизнь, а муж окончательно утратил сексуальный интерес ко второй половине. Мужчины же, в свою очередь, даже при условии счастливого брака, однако это не мешает ему следовать зову гормонов и вступать в отношения на стороне, при этом большинство из реципиентов в ходе анонимного опроса признались, что их все устаивает в браке, но они не готовы отказаться от "маленьких".Для чистоты эксперимента специалисты проанализировали результаты как старых опросов, проведенных в 40–60 годах, когда люди строго блюли христианские ценности, так и современных исследований. В итоге они смогли выявить, что мужские измены заложены генетически, хотя и не все юноши получают гормон, высокий уровень которого толкает их на "подвиги".