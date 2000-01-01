18.02 14:26 MIGnews.com

Умер актер культового сериала "Твин Пикс" Уоррен Фрост

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В американском городе Миддлбери, штат Вермонт, на 92-м году жизни скончался исполнитель роли доктора Уилла Хайварда в сериале "Твин Пикс" Уоррен Фрост. Актер скончался после продолжительной болезни, как пишет издание Hollywood Reporter.Уоррен Фрост снялся в 30 эпизодах знаменитого сериала. Однако телезрители и фанаты смогут увидеть его в продолжение сериала "Твин Пикс", который снял легендарный Дэвид Линч. А насладится просмотром мини-сериала из 18 серий уже в мае этого года.Именно роль доктора Уилла принесла Фросту широкую известность.