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YouTube 18.02 14:26   MIGnews.com

Умер актер культового сериала "Твин Пикс" Уоррен Фрост

В американском городе Миддлбери, штат Вермонт, на 92-м году жизни скончался исполнитель роли доктора Уилла Хайварда в сериале "Твин Пикс" Уоррен Фрост. Актер скончался после продолжительной болезни, как пишет издание Hollywood Reporter.

Уоррен Фрост снялся в 30 эпизодах знаменитого сериала. Однако телезрители и фанаты смогут увидеть его в продолжение сериала "Твин Пикс", который снял легендарный Дэвид Линч. А насладится просмотром мини-сериала из 18 серий уже в мае этого года.

Именно роль доктора Уилла принесла Фросту широкую известность.
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