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Легендарный Жан-Поль Готье уходит из моды | Фото:18.01 09:01   MIGnews.com

Легендарный Жан-Поль Готье уходит из моды

Легендарный французский модельер Жан-Поль Готье проведет свой последний показ в честь 50-летия его карьеры в модной отрасли.

Он рассказал в своем микроблоге в Twitter, что мероприятие состоится 22 января в парижском театре Шатле.

"Привет! Это Жан-Поль Готье. Я приглашаю тебя на 50-летие моей карьеры в театр Шатле 22 января. Придешь? Это будет большой праздник с моими друзьями, и мы будем веселиться допоздна. И я хочу поделиться кое-чем: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее Gaultier Paris Show", − сказал модельер, озадачив многочисленных поклонников по всему миру.

Чтобы успокоить фанатов, он добавил, что не оставит работу в сфере высокой моды. Готье разрабатывает некий новый концепт, о котором пообещал рассказать в ближайшее время.



67-летнего модельера знают во всем мире, как "модного революционера". Он одел мужчин в юбки, а женщин научил носить белье поверх одежды. Свою компанию Готье основал в 1976 году, выпустив первую линию одежды.

Одним из наиболее эпатажных творений кутюрье стал корсет с остроконечным бюстгальтером, созданный для мирового турне певицы Мадонны в 1990 году. В 2014 году дизайнер заявил о том, что прекращает выпускать коллекции прет-а-порте, однако сохранил за собой право делать высокую моду, парфюм и аксессуары.


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