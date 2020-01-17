18.01 09:01 MIGnews.com

Легендарный Жан-Поль Готье уходит из моды

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) January 17, 2020

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Легендарный французский модельер Жан-Поль Готье проведет свой последний показ в честь 50-летия его карьеры в модной отрасли.Он рассказал в своем микроблоге в Twitter, что мероприятие состоится 22 января в парижском театре Шатле."Привет! Это Жан-Поль Готье. Я приглашаю тебя на 50-летие моей карьеры в театр Шатле 22 января. Придешь? Это будет большой праздник с моими друзьями, и мы будем веселиться допоздна. И я хочу поделиться кое-чем: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее Gaultier Paris Show", − сказал модельер, озадачив многочисленных поклонников по всему миру.Чтобы успокоить фанатов, он добавил, что не оставит работу в сфере высокой моды. Готье разрабатывает некий новый концепт, о котором пообещал рассказать в ближайшее время.67-летнего модельера знают во всем мире, как "модного революционера". Он одел мужчин в юбки, а женщин научил носить белье поверх одежды. Свою компанию Готье основал в 1976 году, выпустив первую линию одежды.Одним из наиболее эпатажных творений кутюрье стал корсет с остроконечным бюстгальтером, созданный для мирового турне певицы Мадонны в 1990 году. В 2014 году дизайнер заявил о том, что прекращает выпускать коллекции прет-а-порте, однако сохранил за собой право делать высокую моду, парфюм и аксессуары.