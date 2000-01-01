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Ученые: женщины полюбили розовый цвет в ходе эволюции | Фото: Thinkstock18.01 23:44   MIGnews.com

Ученые: женщины полюбили розовый цвет в ходе эволюции

Расхожее мнение, что мальчики любят голубой цвет, а девочки – розовый, имеет научное подтверждение, как пишет ladyportal.info.

Ученые утверждают, что предпочтение красных оттенков у женщин сложилось в ходе эволюции. Поскольку первобытные женщины занимались собирательством фруктов и ягод, то вариации на тему красного цвета ассоциируются у них с цветом спелых фруктов.

Для мужчин же иметь предпочтения к каким-либо цветам эволюционно не было столь важным – как охотникам им намного важнее было найти что-то темное (добычу) и это что-то подстрелить и доставить в пещеру. А предпочтение синих оттенков ассоциативно связано с голубым небом – обещанием хорошей погоды и возможностью отправиться на охоту.

Американские ученые провели исследование, позволяющее выяснить цветовые предпочтения в зависимости от пола. Во время экспериментов исследователи попросили группу из 220 студентов обоих полов просмотреть около 1000 пар разноцветных прямоугольников на экране компьютера и выбрать наиболее приятные для себя цвета, не раздумывая и как можно быстрее.

После тщательного анализа были получены результаты, позволяющие утверждать, что мужчины предпочитают синие оттенки, а женщины имеют тенденцию выбирать розовую оконечность синего спектра. Минимум женских предпочтений приходится на желтую и зеленую область цветового спектра, а максимум достигается на пурпурной и красной области.
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