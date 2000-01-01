Американка бросив пить, похудела на 75 килограммов
30-летняя Кортни Магвайр из Хюстона (Техас, США) весила 140 килограммов и похудела до 65 после того, как бросила вредные привычки и принялась следить за своим организмом.
Обучение в университете вызвало у девушки депрессию, поэтому она злоупотребляла акоголем, наркотиками, разбрасывалась деньгами и неправильно питалась.
Кортни в течение долгого времени работала косметологом и отрицала, что страдала от ожирения. Она избегала зеркал и фото и имела проблемы с личной жизнью, пишет ТСН со ссылкой на Daily Mail.
"Встречаться было трудно, я постоянно отказывала из-за веса, и мужчины, которые действительно хотели встречаться со мной, как правило, рассматривали мои проблемы с весом как фетиш", - вспоминает девушка.
Ее борьба с лишним весом длилась годами, но Кортни снова возвращалась к показателю в 140 килограммов. В конце концов, она прошла процедуру по шунтированию желудка, перестала запивать проблемы алкоголем и активно занялась спортом – пилатесом, йогой и упражнениями в тренажерке.
Американке удалось похудеть на 75 килограммов. За два года трезвости Кортни наградила себя операциями по подтяжке кожи на животе и увеличению груди, чтобы ее тело выглядело еще более совершенным.
"Как алкоголик, который выздоравливает, я точно знаю, что если бы я не была трезвая, ничего из этого не было бы возможно. Я езжу на мотоцикле – чего мне никогда бы не хватило смелости сделать до потери веса", - говорит Кортни.