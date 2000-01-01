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Израиль: сколько стоит четвероногий друг | Фото: Thinkstock18.01 21:06   MIGnews.com

Израиль: сколько стоит четвероногий друг

Есть много причин завести дома четвероного друга. Для кого-то это мгновенное и спонтанное решение, кто-то долго раздумывает, взвешивая множество за и против, но практически никто из нас не задумывается о финансовой стороне содержания домашнего животного. А между тем, содержание небольшой собаки обходится как минимум в 2.300 шекелей в год, содержание кошки стоит меньше, до 1.300 шекелей в год. Эти суммы, по оценкам специалистов, покрывают стоимость прививок, посещение ветеринара, питание и сопутствующие товары, к примеру песок для кошек. Конечно же речь идет о самых необходимом, любой «люкс» стоит денег: более качественный песок, дрессировка для собаки, качественные игрушки и корм — это еще тысячи шекелей в год.

Согласно исследованию, проведенному министерством экономики в сентябре 2016 года, в трети домов в Израиле есть домашнее животное. Наиболее популярными домашними любимцами являются собаки и кошки. Всего 380 тысяч израильтян имеют собаку, по кошкам нет точных данных, но по существующим оценкам не менее 260 тысяч израильтян имеют дома кошку.

Только 5,8% владельцев домашних животных заявляют, что откажутся от своих любимцев в случае возникновения финансовых трудностей. Проблема состоит в том, что многие полагают, что содержание домашнего животного ограничивается прогулками и покупкой питания, а между тем прививки и походы к ветеринару являются неотъемлемой частью ухода за животным и сопряжены порой с немалыми расходами. С возрастом животное может начать болеть, в наиболее тяжелых случаях речь может идти о лечении стоимостью в тысячи и даже десятки тысяч шекелей. Тем, кто не готов и не в состоянии позаботится о своем животном в случае болезни, лучше изначально не заводить его, чем попасть в безвыходное положение, вынуждающее принять нелегкие решения.
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