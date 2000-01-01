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Более 50% американцев допустила вмешательство РФ в США | Фото: Thinkstock18.01 22:30   MIGnews.com

Более 50% американцев верят во вмешательство РФ в США

Более половины (51%) американцев полагают, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году посредством хакерских атак на серверы Демократической партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американскими телеканалом NBC и газетой Wall Street Journal.

Обратного мнения придерживаются 36% респондентов, которые считают, что Россия не совершала хакерских атак, чтобы повлиять на результаты выборов.

Согласно результатам опроса, 26% американцев из тех, кто верит во вмешательство России, полагают, что хакерские атаки повлияли на итоги выборов, 63% не уверены в этом.

Согласно данным опроса, почти половина сторонников демократов (47%) полагают, что Хиллари Клинтон победила бы на выборах, если бы не произошли хакерские атаки, тогда как среди приверженцев Республиканской партии лишь 5% верят в победу Клинтон.
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