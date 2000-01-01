Что наша жизнь? Икра!

Черная икра на праздничном столе – не только символ благополучия и престижа, не просто наглядное доказательство того, что «жизнь удалась», но и часть русской традиции – гастрономической и не только. Непременная участница царских застолий (вспомним забавную сцену с тремя видами икры из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»), она в то же время была вполне доступна и обычным горожанам.
«Чернелась в серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья…» - Владимир Гиляровский, описывая в своей книге «Москва и москвичи» открытие знаменитого «Елисеевского» магазина, не мог не раззадорить своих читателей аппетитным описанием одной из жемчужин русской кухни.
Иосиф Бродский начинает одно из своих наиболее известных стихотворений следующей декларацией: «Я всегда твердил, что судьба - игра. Что зачем нам рыба, раз есть икра…». Черной икрой с наслаждением лакомились персонажи Чехова, Гоголя и Толстого; да и сами классики, судя по мастерским описаниям, тоже были большими любителями этого деликатеса.
Икру ели с блинами, под водочку и с шампанским; от нее были без ума Федор Шаляпин, Чарли Чаплин и многие другие деятели искусства. (Кстати, рассказывают, что Чаплину однажды выплатили гонорар за отрывок из его автобиографии … 4 килограммами этого «черного золота»). К сожалению, из-за загрязнения окружающей среды и браконьерства популяция осетровых катастрофически сократилась. Однако спрос рождает предложение – и одним из мест, где начали разводить осетровых, стал, как ни странно, Израиль.
Специалисты "Кавьяр ха-Галиль", дочерней фирмы израильской компании "Дагей Дан", привезли из Астрахани так называемого «русского осетра», являющегося одним из самых качественных и ценных видов. Поскольку качество икры напрямую зависит от экологических условий, осетровую ферму было решено создать рядом с главным притоком реки Иордан, несущим кристально чистую, насыщенную кислородом ледяную воду с вершины Хермона.
Специально для "Кавьяр ха-Галиль" была разработана формула питания осетра, а также рассчитано оптимальное количество особей на квадратный метр. Выверенную до мелочей технологию производства создавали специалисты с мировым именем и многолетним опытом. Результаты превзошли самые смелые ожидания: израильтянам удалось получить икру, отвечающую высочайшим мировым стандартам и пользующуюся успехом даже у самых придирчивых и требовательных гурманов.
По словам специалистов, икру "Карат Кавьяр", справедливо считающуюся одним из лучших международных брендов, отличает сливочный вкус, теплый золотистый оттенок, устойчивая однородная структура и тонкий изысканный аромат. И если раньше подавляющее большинство продукции "Кавьяр ха-Галиль" уходило на экспорт, в крупнейшие «икорные дома» США и Европы, то в последние годы было решено начать продажу и на внутреннем рынке, благодаря чему мы тоже получили возможность полакомиться этим изысканным деликатесом.
К сожалению, вместо настоящей черной икры на рынке иногда встречаются подделки и имитации, не напоминающие оригинал ни внешним видом, ни, тем более, вкусом. В отличие от них израильская икра "Карат Кавьяр" – это гарантия высочайшего качества. "Карат Кавьяр" станет украшением любого стола, особенно – новогоднего, а также оригинальным и стильным подарком к Новому году!
Осетровая икра – продукт не только изысканный, но и во всех отношениях весьма деликатный. Чтобы вы могли насладиться ею в полной мере и без искажающих привкусов, "Карат Кавьяр" приготовила для вас специальный праздничный набор: к баночке черной икры прилагается ложечка, сделанная из настоящего перламутра. Ощутите, как серебристо-черные икринки буквально тают на языке, насладитесь глубоким, насыщенным и изысканным вкусом, и войдите с ним в новый год!
Икру "Карат Кавьяр" можно приобрести в израильских магазинах деликатесов и в магазинах сети "Кешет Теамим". Подробную информацию и список магазинов можно найти на сайте "Карат Кавьяр".
Рекомендованная цена подарочного набора, включающего баночку черной икры "Карат Кавьяр" 50 г и перламутровую ложечку - 349 шек. Распространяется компанией "Оушен Стар", официальным распространителем "Карат Кавьяр".