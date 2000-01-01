18.12 03:21 MIGnews.com

Кинокритики назвали лучшую актрису десятилетия

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Голливудская ассоциация кинокритиков назвала 29-летнюю Кристен Стюарт лучшей актрисой десятилетия."Голливудская ассоциация критиков с гордостью объявляет, что Кристен Стюарт получит награду "Актриса десятилетия" на нашей церемонии 9 января 2020 года. Впечатляющая фильмография Стюарт включает такие картины, как "Назло врагам", "Персональный покупатель", "Зильс-Мария", "Ранэвэйс" и "Ангелы Чарли", - говорится в сообщении Ассоциации на официальной странице в Facebook.Стюарт начала cвою карьеру в кино в 12-летнем возрасте, снявшись в триллере режиссера Дэвида Финчера "Комната страха". В 2008 году она сыграла одну из главных ролей в фэнтезийной драме "Сумерки" и получила мировую известность.