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Галустян `порвал` сеть первым клипом | Фото:17.11 20:45   MIGnews.com

Галустян "порвал" сеть первым клипом

Бывший участник КВН, российский шоумен Михаил Галустян выпустил свой первый клип и буквально "порвал" YouTube.

Он взял себе псевдоним Супер Жорик и презентовал ролик на музыкальную композицию "Хочу тибя любицца".

"Первый супер-клип Супер Жорика! «Хочу тибя любицца» - это история горячей, как восточный мужчина, и знойной, как роскошная женщина, любви. Посмотрите, как в этом ярком клипе Михаил Галустян совмещает юмор и музыку. Получился гимн курортных и просто супер-жарких романов", – говорится в описании.

Всего за двое суток клип посмотрели свыше 2 млн человек. Судя по отзывам в комментариях, пользователи не были удивлены, что Галустян начнет выпускать песни. Ему это пророчили еще со времен выхода в чарты Александра Реввы, который выступает под сценическим именем Артур Пирожков.

Тем временем, мнения поклонников и просто любопытствующих разделились: некоторые посмеялись над шуточной композицией про мачо, который пытается подцепить роскошную девицу, другая же часть раскритиковала его за бессмысленный текст и видеоряд.




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