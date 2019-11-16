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Канье Уэст выступил перед заключенными с госпел-хором | Фото:18.11 01:20   MIGnews.com

Канье Уэст выступил перед заключенными с госпел-хором

Американский рэпер, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст выпустил перед заключенными в исправительной колонии Хьюстона (штат Техас, США), сообщает агентство Associated Press.

Хип-хоп исполнитель представил свой новый альбом "Jesus Is King" в рамках проекта "Воскресные службы" (Sunday Service), в котором участвуют десятки певцов и музыкантов. Мероприятия походит на церковную службу.

Уэст отыграл концерт перед женским и мужским блоками тюрем Harris County и Baker Street. С ним также выступал госпел-хор. Во время происходящего, многие заключенные плакали, поднимали руки к небу и падали на колени. Стоит отметить, что заграждений между ними и рэпером не было.

Администрации тюрьмы Harris County написали, что Уэст сам предложил устроить у них выступление. "Знаете, это было похоже на богослужение. Несколько моих коллег заплакали, увидев все это", - отметил шериф Harris County Эд Гонсалес.

Канье Уэст подчеркнул, что "исполняет миссию, а не просто делает шоу".








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