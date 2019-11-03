18.11 00:12 MIGnews.com

Порнозвезды устроили откровенную фотосессию в военном музее

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Порноактрисы устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, который находится в военном музее Мидленд. Женщины в форме экипажа самолета снялись на камеру. Об этом пишет Sun.Участие в съемках приняли порнозвезды Кристина Мэй, Эмили Блейк и Бетани Адамс.Сотрудник музея заявил изданию, что студия Banged Babes арендовала борт за 100 фунтов стерлингов и признались, что не догадывались о происходящем."Удивительно, как им удалось снять подобное в месте, пропитанном военной историей. А ведь рядом ходили дети", - рассказал он.