17.10 09:32 MIGnews.com

Фото женщин ЦАХАЛа попали на порносайты

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Порносайты незаконно использовали фотографии женщин-офицеров ЦАХАЛа в военной форме.По данным Мако, снимки были сделаны во время выполнения государственных функций солдатами, сайты для взрослых взяли их на новостных порталах.В ЦАХАЛ предпочли не давать официальных комментариев по этому поводу, но объяснили, что практически невозможно контролировать изображения и материалы в интернете, которые используются в таких ненадлежащих целях.Военные также уточнили, что эти кадры были загружены в гражданскую сеть и не нарушают информационную безопасность.