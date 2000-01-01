Фото женщин ЦАХАЛа попали на порносайты

Порносайты незаконно использовали фотографии женщин-офицеров ЦАХАЛа в военной форме.
По данным Мако, снимки были сделаны во время выполнения государственных функций солдатами, сайты для взрослых взяли их на новостных порталах.
В ЦАХАЛ предпочли не давать официальных комментариев по этому поводу, но объяснили, что практически невозможно контролировать изображения и материалы в интернете, которые используются в таких ненадлежащих целях.
Военные также уточнили, что эти кадры были загружены в гражданскую сеть и не нарушают информационную безопасность.