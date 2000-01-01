18.10 05:46 MIGnews.com

Знаменитости признали себя "лицемерами" в открытом письме

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Более ста звезд Голливуда и знаменитостей назвали себя "лицемерами" в письме, поддерживающем протесты против изменения климата. В письме они поддержали действия группы Extinction Rebellion. Более 100 знаменитостей, включая актера Джуда Лоу и певца Radiohead Тома Йорка, подписали открытое письмо, в котором говорится, что журналисты, назвавшие их "лицемерами", "правы"."Мы живем с высоким уровнем выбросов углерода, а отрасли, частью которых мы являемся, имеют огромный углеродный след", - говорится в нем."Как и вы - и все остальные - мы застряли в этой экономике, связанной с ископаемым топливом, и без системных изменений наш образ жизни будет продолжать наносить ущерб климату и окружающей среде".Среди других знаменитостей, подписавших письмо, есть; бывший доктор Кто звезда Питер Капальди; Spice Girl Mel B; актеры Сиенна Миллер и Бенедикт Камбербэтч; комик Руби Вакс. Но в письме говорится, что СМИ должны "рассказать общественности правду" о климатическом кризисе.