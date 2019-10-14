Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли несколько сообщений в прессе по поводу актрисы.
Соответствующий ответ для СМИ опубликован в Instagram-канале "Поддержка Анастасии Заворотнюк".
"Для тех, кто не знает: реабилитационный центр – это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы", – написали они.
Сообщение относилось в новости о том, что актрису выписали Европейского медицинского центра и отправили в центр тяжело больных в критическом состоянии.
Также они опубликовали выдержку заголовков в прессе по поводу, собственно, аккаунта, с которого дают опровержение. В СМИ распространились слухи, что каналом занимаются редактора ведущего Андрея Малахова.