17.10 14:23 MIGnews.com

У Заворотнюк ответили прессе на "сенсации"

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Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли несколько сообщений в прессе по поводу актрисы.Соответствующий ответ для СМИ опубликован в Instagram-канале "Поддержка Анастасии Заворотнюк"."Для тех, кто не знает: реабилитационный центр – это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы", – написали они.Сообщение относилось в новости о том, что актрису выписали Европейского медицинского центра и отправили в центр тяжело больных в критическом состоянии.Также они опубликовали выдержку заголовков в прессе по поводу, собственно, аккаунта, с которого дают опровержение. В СМИ распространились слухи, что каналом занимаются редактора ведущего Андрея Малахова.