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Родственники Заворотнюк ответили прессе на `сенсации` | Фото:17.10 14:23   MIGnews.com

У Заворотнюк ответили прессе на "сенсации"

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли несколько сообщений в прессе по поводу актрисы.

Соответствующий ответ для СМИ опубликован в Instagram-канале "Поддержка Анастасии Заворотнюк".

"Для тех, кто не знает: реабилитационный центр – это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы", – написали они.

Сообщение относилось в новости о том, что актрису выписали Европейского медицинского центра и отправили в центр тяжело больных в критическом состоянии.

Также они опубликовали выдержку заголовков в прессе по поводу, собственно, аккаунта, с которого дают опровержение. В СМИ распространились слухи, что каналом занимаются редактора ведущего Андрея Малахова.





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