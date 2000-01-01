На прошедшей в Ватикане пресс-конференции представили гаджет, который должен способствовать диджитализации католиков во всем мире. Устройство выполнено в виде четок, состоящих из десяти бусин и креста черного цвета.
Сообщается, что новинка, являющаяся частью инициативы Pope’s Worldwide Prayer Network, активируется, когда пользователь крестится. "Умное" устройство способно зафиксировать правильность использования при молитве традиционных католических текстов, а также определять, насколько усердно и правильно читаются молитвы. Собранная информация фиксируется в одноименном приложении в смартфоне, чтобы впоследствии можно было отследить прогресс. Об этом сообщает РБК.
Электронный аксессуар стоимостью 100 долларов представлен в середине установленного главой католической церкви Франциском "чрезвычайного миссионерского месяца", приуроченного к 100-летию со дня послания Бенедикта XV, посвященного миссионерской деятельности католической церкви.