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Ватикан выпустил `умные` четки 17.10 13:01   MIGnews.com

Ватикан выпустил "умные" четки

На прошедшей в Ватикане пресс-конференции представили гаджет, который должен способствовать диджитализации католиков во всем мире. Устройство выполнено в виде четок, состоящих из десяти бусин и креста черного цвета.

Сообщается, что новинка, являющаяся частью инициативы Pope’s Worldwide Prayer Network, активируется, когда пользователь крестится. "Умное" устройство способно зафиксировать правильность использования при молитве традиционных католических текстов, а также определять, насколько усердно и правильно читаются молитвы. Собранная информация фиксируется в одноименном приложении в смартфоне, чтобы впоследствии можно было отследить прогресс. Об этом сообщает РБК.

Электронный аксессуар стоимостью 100 долларов представлен в середине установленного главой католической церкви Франциском "чрезвычайного миссионерского месяца", приуроченного к 100-летию со дня послания Бенедикта XV, посвященного миссионерской деятельности католической церкви.


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