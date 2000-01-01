17.10 12:25 MIGnews.com

Пранкер Вован о хайпе на Заворотнюк: репутация дороже

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Скандальный российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, отказался зарабатывать деньги на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.О неожиданном благородстве он рассказал в эфире радио "РИА Sputnik"."Конечно, в вопросах общественной жизни публичный человек не может закрываться. Но когда мы говорим о личном пространстве, мне, например, не нравится тема любовных отношений и, конечно, болезней", – признался Вован.По словам пранкера, он избегает нечестных приемов для выяснения подробностей сугубо личных историй и проблем известных людей. В качестве примера он привел ситуацию с болезнью ныне покойной певицы Жанны Фриске."Это, возможно, принесет деньги, если продать такой материал СМИ. Но репутация для нас дороже, и признаюсь, неприятно соваться в такие отвратительные темы. Например, когда была шумиха с Жанной Фриске, мне звонила какая-то женщина и сказала: у нас есть контакты родственников Фриске, и не могли бы вы за вознаграждение позвонить им и узнать какую-либо информацию. Я сказал, что такая тема нас не интересует", – добавил он.