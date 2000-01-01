17.10 10:38 MIGnews.com

Сын голливудского актера жестоко убил собственную мать

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Сын голливудского актера Рона Эли, известного по популярному в 60-х годах сериалу "Тарзан", зарезал собственную мать.Об этом сообщает ВВС.Во вторник, 15 октября, полиция обнаружила тело 62-летний Валерии Эли в доме семейства в Санта-Барбаре. Уточняется, Кэмерон нанес ей множество колотых ран, не совместимых с жизнью.По словам правоохранителей, они были вынуждены застрелить 30-летнего мужчину на месте убийства, потому что тот представлял угрозу. Какую именно – не уточняется. Также пока неизвестны мотивы преступления.Известно, что Кэмерон учился в элитной школе Philips Exeter Academy в Нью-Гемпшире, позже – в Гарвардском университете, где играл за футбольную команду. Последние годы мужчина работал охранником. Кроме него у семейной пары были две дочери – Кирстен и Кейтленд.