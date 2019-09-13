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Катафалк и обнаженка: зачем Собчак превратила свадьбу в фарс | Фото:17.09 09:27   MIGnews.com

Катафалк и обнаженка: зачем Собчак превратила свадьбу в фарс

Эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова наделала много шума как среди звезд российского шоубиза, так и в социальных сетях.

Психолог и экстрасенс Марианна Абравитова рассказала женскому изданию WomanHit, что затея с катафалком, костюмами и развратными танцами на сцене – все это тщательно продумывалось парой, так как всеобщее внимание было взаимовыгодным ресурсом для успеха в карьере.

"Свадьба Собчак и Богомолова более чем настоящая. Но, безусловно, они, как умные и продвинутые люди, превратили это все в мощный пиар-ход. Они оба в достаточной степени коммерсанты, поэтому им не привыкать из всего извлекать максимальную выгоду. Они все сделали и обыграли так, что и мышь не проскочит бесплатно. Все должно приносить выгоду, и все должно быть логично", – пояснила экстрасенс.

По ее мнению, эпатаж и яркий акцент на свадьбе подогреет интерес общества к Богомолову, а сама Собчак сможет приподнять своего супруга "еще на 10 этажей вверх".

"Про Собчак говорить вообще нечего. Она сама по себе в центре внимания и всегда в топе новостей. Ей особо и не надо стараться привлечь к себе внимание. После таких шоу ей тоже придется перейти на следующую ступеньку и еще больше подняться ввысь. Именно она более смелый человек в этой паре, конечно, никто не говорит о таланте Богомолова", – добавила Абравитова.
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Я дальше напишу подробнее,пока еще лежу и плохо вяжутся слова🙈😂🥂 ,но пока могу сказать огромное спасибо своему другу Мише Куснировичу за невероятную поддержку в организации,и за праздник в уникальном пространстве,где никогда ничего подобного не происходило!!! Без тебя, @boscoceremony , этого всего бы не было!❤️ Ну и отдельное спасибо ДПС которые оштрафовав,подарили нам уникальное,сорокинское, : «ехали непристегнутые на месте гроба» !!!

Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)



Она также указала, что все свадебное шоу было продумано до мелочей двумя партнерами в равной степени, хотя двигателем все же было Собчак.

"Конечно, такая свадьба — ее рук дело. Переплюнуть и удивить чем-то в ближайшее время общественность на фоне свадьбы Ксении уже вряд ли получится. Несмотря на все это, семейная жизнь пары будет краткосрочной, а вот их творческий союз будет измеряться годами. Между ними в паре есть соревновательная черта, и чуть позже она начнет нарастать. Начнется "эффект спортсмена" — злости в достижении своих целей и побед. Конечно, удержаться в паре при таком соревновании будет нереально. А вот созидать вместе проекты — конечно, да. На данный момент есть эмоции, и все весело и задорно. Все сейчас у них замечательно", — резюмировала экстрасенс.

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Режиссер @evgeniya_bespalaya и координатор такого ответственного мероприятия -роль крайне важная! Я отказалась от всех светских организаторов в пользу девушки,в которую поверила всем сердцем, и это доверие она ни разу не подвела! Хочу сказать Жене @evgeniya_bespalaya огромное спасибо за вооплощение всех наших безумных идей,от которых вначале у тебя округлились глаза😳😂. Особенно от фразы «Свадебную традицию подорвать можно только изнутри» ))) Мы теперь твои фанаты,и всем кто хочет классного,исполнительного и четкого человека рядом в самый ответственный момент-отчаянно рекомендую дримтим команду: Декоратор: @lidseventhouse Свадебный организатор: @we_production_ @EVGENIYA _BESPALAYA Видеосаппорт: @mlevchuk. #дайбогневпоследнийраз !!!

Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)




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Ксюша вчера вышла замуж. 💞 То, что свадьба была оригинальной и не такой, как все, ничего не сказать. Но, черт возьми, какая она счастливая была в этот день... светилась. 💌 Можно было смотреть бесконечно. Такие чувства... 🙏🏼😭 Я искренне рада за них.🥰 #ксениясобчак #константинбогомолов #шоубизнес _____________________________ А люди... Люди такие злые... Столько негатива я не читала ещё никогда. Да, есть перебор... Тут спорить не буду. Но ведь каждый имеет право жить так, как ему нравится... _____________________________ ВСЕМ ДОБРА #собчак #богомолов #свадьба #шоубиз #новостишоубиза #дом2 #инстаграмнедели #свадьба #тнт #интересное #новости #работа #первыйканал #москва #свадьбагода #свадебныеплатья #секс #красиво #танец #пустьговорят #иринааллегрова #шальнаяимператрица #войдивменя #музыка #эротика #нтв #стриптиз #свадебныйтанец

Допис, поширений Svetulёk♉Emel'yanova (@svetlana_e97)




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