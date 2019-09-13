Катафалк и обнаженка: зачем Собчак превратила свадьбу в фарс

Переглянути цей допис в Instagram
Я дальше напишу подробнее,пока еще лежу и плохо вяжутся слова🙈😂🥂 ,но пока могу сказать огромное спасибо своему другу Мише Куснировичу за невероятную поддержку в организации,и за праздник в уникальном пространстве,где никогда ничего подобного не происходило!!! Без тебя, @boscoceremony , этого всего бы не было!❤️ Ну и отдельное спасибо ДПС которые оштрафовав,подарили нам уникальное,сорокинское, : «ехали непристегнутые на месте гроба» !!!
Переглянути цей допис в Instagram
Режиссер @evgeniya_bespalaya и координатор такого ответственного мероприятия -роль крайне важная! Я отказалась от всех светских организаторов в пользу девушки,в которую поверила всем сердцем, и это доверие она ни разу не подвела! Хочу сказать Жене @evgeniya_bespalaya огромное спасибо за вооплощение всех наших безумных идей,от которых вначале у тебя округлились глаза😳😂. Особенно от фразы «Свадебную традицию подорвать можно только изнутри» ))) Мы теперь твои фанаты,и всем кто хочет классного,исполнительного и четкого человека рядом в самый ответственный момент-отчаянно рекомендую дримтим команду: Декоратор: @lidseventhouse Свадебный организатор: @we_production_ @EVGENIYA _BESPALAYA Видеосаппорт: @mlevchuk. #дайбогневпоследнийраз !!!
Переглянути цей допис в Instagram
Ксюша вчера вышла замуж. 💞 То, что свадьба была оригинальной и не такой, как все, ничего не сказать. Но, черт возьми, какая она счастливая была в этот день... светилась. 💌 Можно было смотреть бесконечно. Такие чувства... 🙏🏼😭 Я искренне рада за них.🥰 #ксениясобчак #константинбогомолов #шоубизнес _____________________________ А люди... Люди такие злые... Столько негатива я не читала ещё никогда. Да, есть перебор... Тут спорить не буду. Но ведь каждый имеет право жить так, как ему нравится... _____________________________ ВСЕМ ДОБРА #собчак #богомолов #свадьба #шоубиз #новостишоубиза #дом2 #инстаграмнедели #свадьба #тнт #интересное #новости #работа #первыйканал #москва #свадьбагода #свадебныеплатья #секс #красиво #танец #пустьговорят #иринааллегрова #шальнаяимператрица #войдивменя #музыка #эротика #нтв #стриптиз #свадебныйтанец