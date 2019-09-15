Умер лидер популярной в 90-х группы The Cars

В Нью-Йорке в возрасте 75 лет умер вокалист популярной в 80-х группы The Cars Рик Оказек.
По данным The New York Тimes, тело музыканта было найдено в воскресенье в его таунхаусе. Это случилось около 16:00 по местному времени.
Его супруга, модель Полина Поризкова вызвала медиков, подумав, что супруг муж не сознания. Однако скорая констатировала смерть на месте. В офисе медицинской экспертизы Нью-Йорка сообщили, что причиной оказалось высокое кровяное давление и болезнь сердца.
Что примечательно, Оказек был включен в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году. Его группа The Cars, исполняющая музыку в стиле нью-вейв, прославилась после выпуска одноименного альбома в 1978 году.