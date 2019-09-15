Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Умер лидер популярной в 90-х группы The Cars | Фото:17.09 07:44   MIGnews.com

Умер лидер популярной в 90-х группы The Cars

В Нью-Йорке в возрасте 75 лет умер вокалист популярной в 80-х группы The Cars Рик Оказек.

По данным The New York Тimes, тело музыканта было найдено в воскресенье в его таунхаусе. Это случилось около 16:00 по местному времени.

Его супруга, модель Полина Поризкова вызвала медиков, подумав, что супруг муж не сознания. Однако скорая констатировала смерть на месте. В офисе медицинской экспертизы Нью-Йорка сообщили, что причиной оказалось высокое кровяное давление и болезнь сердца.

Что примечательно, Оказек был включен в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году. Его группа The Cars, исполняющая музыку в стиле нью-вейв, прославилась после выпуска одноименного альбома в 1978 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:10
6 394 030 избирателей на выборах в Израиле
07:56
"Лжецы пойдут под суд": новый скандал вокруг Заворотнюк
07:25
Трамп о выборах в Израиле: будет напряженно
07:06
Ученые нашли неожиданную опасность в белом мясе
06:55
Выборы в Израиле: партия выходцев из Эфиопии покинула гонку
06:30
Путин призвал Саудовскую Аравию принять "мудрое решение"
04:24
СМИ: Анджелина Джоли ждет пополнения в семье в седьмой раз
03:21
Из музея Великобритании украли ... золотой унитаз
02:45
Неизвестная болезнь "косит" собак в Норвегии
23:33
Исламские лидеры осудили предвыборные планы Нетаниягу
23:10
Названы продукты, улучшающие потенцию
22:42
Выборы в Израиле: Нетаниягу призвал не быть равнодушными
22:10
Либерал-демократы пообещали отменить Brexit: названо условие
21:56
Путин о Сирии: американское присутствие - незаконно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus