17.09 07:44 MIGnews.com

Умер лидер популярной в 90-х группы The Cars

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Нью-Йорке в возрасте 75 лет умер вокалист популярной в 80-х группы The Cars Рик Оказек.По данным The New York Тimes , тело музыканта было найдено в воскресенье в его таунхаусе. Это случилось около 16:00 по местному времени.Его супруга, модель Полина Поризкова вызвала медиков, подумав, что супруг муж не сознания. Однако скорая констатировала смерть на месте. В офисе медицинской экспертизы Нью-Йорка сообщили, что причиной оказалось высокое кровяное давление и болезнь сердца.Что примечательно, Оказек был включен в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году. Его группа The Cars, исполняющая музыку в стиле нью-вейв, прославилась после выпуска одноименного альбома в 1978 году.