Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Лжецы пойдут под суд`: новый скандал вокруг Заворотнюк | Фото:17.09 07:56   MIGnews.com

"Лжецы пойдут под суд": новый скандал вокруг Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин собирается судиться с российским "Первым каналом" и ведущим ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрием Борисовым.

Он записал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором "разгромил" передачу, где 16 сентября обсуждалась информация СМИ о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк и ее лечении.

В частности, во время выпуска ведущая Алла Довлатова обвинила Разина в пиаре на болезни актрисы, якобы он "никакого отношения ни к Насте, ни к семье не имеет. Вынюхал, чтобы потом себе сделать пиар".

Продюсер заявил, что не сдержался и записал это видео в ответ на обвинение. В пятиминутном ролике Разин рассказывает о лживости телеканала, передачи и ведущих в частности. По его словам, представители ток-шоу не имели права использовать его имя, потому что "оно запатентовано в Роспатенте".

"Та передача, которую вел Борисов, как была лживая, так ею и остается. Знаете, почему Андрей Малахов ушел оттуда? Он перестал врать, что "нужно мазать каким-то кремом, и у вас пойдут". Вранье это все….. Дорогие мои! Слушайте только меня. Ну а "Первый канал" – имейте в виду: судов вам не избежать. Ну а мы будем молиться за Настю. Я считаю, что есть маленькая возможность, что она выйдет из этой ситуации. Не слушайте никакую гадость", – сказал Разин.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:10
6 394 030 избирателей на выборах в Израиле
07:44
Умер лидер популярной в 90-х группы The Cars
07:25
Трамп о выборах в Израиле: будет напряженно
07:06
Ученые нашли неожиданную опасность в белом мясе
06:55
Выборы в Израиле: партия выходцев из Эфиопии покинула гонку
06:30
Путин призвал Саудовскую Аравию принять "мудрое решение"
04:24
СМИ: Анджелина Джоли ждет пополнения в семье в седьмой раз
03:21
Из музея Великобритании украли ... золотой унитаз
02:45
Неизвестная болезнь "косит" собак в Норвегии
23:33
Исламские лидеры осудили предвыборные планы Нетаниягу
23:10
Названы продукты, улучшающие потенцию
22:42
Выборы в Израиле: Нетаниягу призвал не быть равнодушными
22:10
Либерал-демократы пообещали отменить Brexit: названо условие
21:56
Путин о Сирии: американское присутствие - незаконно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus