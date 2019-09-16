"Лжецы пойдут под суд": новый скандал вокруг Заворотнюк

В частности, во время выпуска ведущая Алла Довлатова обвинила Разина в пиаре на болезни актрисы, якобы он "никакого отношения ни к Насте, ни к семье не имеет. Вынюхал, чтобы потом себе сделать пиар".
Продюсер заявил, что не сдержался и записал это видео в ответ на обвинение. В пятиминутном ролике Разин рассказывает о лживости телеканала, передачи и ведущих в частности. По его словам, представители ток-шоу не имели права использовать его имя, потому что "оно запатентовано в Роспатенте".
"Та передача, которую вел Борисов, как была лживая, так ею и остается. Знаете, почему Андрей Малахов ушел оттуда? Он перестал врать, что "нужно мазать каким-то кремом, и у вас пойдут". Вранье это все….. Дорогие мои! Слушайте только меня. Ну а "Первый канал" – имейте в виду: судов вам не избежать. Ну а мы будем молиться за Настю. Я считаю, что есть маленькая возможность, что она выйдет из этой ситуации. Не слушайте никакую гадость", – сказал Разин.