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Начинающий комик потерял работу из-за неудачной шутки | Фото:18.09 05:39   MIGnews.com

Начинающий комик потерял работу из-за неудачной шутки

Новый комик Saturday Night Live был уволен перед его первым появлением в шоу после "оскорбительных, обидных и недопустимых" комментариев в отношении азиатов. Шейн Гиллис столкнулся с негативной реакцией зрителей, после объявлении о его дебюте в SNL из-за неудачной шутки.

Создатель SNL и исполнительный продюсер Лорн Майклз подтвердил, что он исключил Гиллиса из состава актеров. Пресс-секретарь Майклза сказал: "После разговора с Шейном Гиллисом мы решили, что он не присоединится к SNL".

"Мы хотим, чтобы у SNL были разные голоса и точки зрения в рамках шоу, и мы наняли Шейна благодаря его таланту как комика и его впечатляющему кастингу в SNL. Мы не знали о его предыдущих замечаниях, которые всплыли в последние несколько дней".

Гиллис также извинился: "Я рад извиниться перед всеми, кто на самом деле оскорблен тем, что я сказал. Я никогда не хотел никого обидеть, но я пытаюсь быть лучшим комиком, которым я могу быть, и это иногда требует рисков".


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