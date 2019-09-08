Рианна спровоцировала слухи о беременности

Популярная певица Рианна вновь оказалась в центре внимания. Любопытные поклонники и таблоиды заподозрили ее в беременности, из-за чего в интернете начался ажиотаж.
Слухи об "интересном положении" Рианны появились после того, как она сама в беседе с журналистом на благотворительном вечере сказала, что будет "матерью темнокожей женщины", передает Stepfeed.
В частности, на красной дорожке Diamond Ball она дала краткий комментарий журналу Essence: "Я – темнокожая женщина, которая появилась на свет благодаря темнокожей женщине, которая тоже родилась у темнокожей женщины. И я рожу темнокожую женщину", – сказала Рианна.
Поклонники восприняли слова певицы, как заявление о вероятной беременности, хотя барбадосская артистка никак не подтвердила такие догадки. Ажиотаж поклонников также подогрел тот факт, что звезда давно встречается с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Многочисленные фанаты мечтают увидеть их с ребенком.