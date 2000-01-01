17.09 14:20 MIGnews.com

Поездка на катафалке: тройное нарушение молодоженов

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Московская ГИБДД изучает видеозапись, где запечатлены фрагменты поездки Ксении Собчак и Константина Богомолова в ЗАГС для регистрации брака на катафалке с открытой задней дверью.Пара нарушила правила перевозки людей, оговоренные в пункте 22.8 ПДД. В соответствии со статьей 12.23 КоАП, молодоженам полагается по 500 рублей штрафа, а водителю – 1000.Во время поездки водитель пользовался смартфоном без применения устройств хендс-фри, а это еще 1500 рублей (статья 12.36.1 КоАП).Кроме того, не был виден госномер, а это нарушение части 1 статьи 12.2 КоАП, то есть еще 500 рублей штрафа.