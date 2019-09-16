17.09 12:20 MIGnews.com

Настасья Самбурская рассказала, как ее чуть не убили

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Российская актриса Настасья Самбурская пожаловалась на преследования неадекватного поклонника, из-за действий которого она могла погибнуть.Об этом 32-летняя звезда написала в Instagram, рассказав, как мужчина кинул в нее кирпичом, но, к счастью, не попал."После спектакля меня поджидали два тепленьких парня. Один, хвала небесам, свинтил, оскорбившись на мой игнор, а вот второй кинул в меня увесистый камень, попав в стык между крылом и дверью, когда я проезжала мимо него на автомобиле. Однажды я видела его на Амедиа, подрабатывает в массовке. Этот парень и раньше встречал меня с кирпичом, подавал на меня заявление, мол я ему ногу отдавила автомобилем, причем в день, когда меня в театре не было", – рассказала она.По словам актрисы, она ходила со свидетелями в полицию, чтобы подтвердить алиби. Также Настасья жаловалась правоохранителям, что ее преследует неадекватный человек."Пытался метнуть в меня кирпичиком, в ответ подала на него заявление. После последнего инцидента две мои фанатки, достаточно крупные девочки, и один не очень мощный охранник театра отвели на служебку этого негодяя и вызвали полицию. Я написала заявление, все, как полагается. Пообщалась со следователями и получила ответ, что нет закона, по которому ему могут запретить ко мне приближаться. И что покушением на убийство и угрозой жизни считалось бы, если он заорал сперва: "Я тебя убью!", а вот потом бы швыряться начал", – добавила Самбурская.Актриса настаивает, что ее преследователь – невменяем, потому что "нес полицейским чушь", будто она владеет его имуществом и причастна к пожару в Кемерово. Более того, этот человек рассказал помощнице Настасьи, будто они состоят в отношениях, а ранее он якобы спас ее из аварии."...Что собирается мне делать предложение, но пока дело не дошло до интима, он повременит, и вообще – мы в ссоре. Вот тогда она его и сфотографировала благополучно. Его, скорее всего, скоро отпустят, и никакие законы не смогут меня защитить от повтора данного инцидента. И от того, что камень в следующий раз прилетит мне, допустим, в голову. У нас (в России) можно действовать в обход многих законов, но когда на кону жизнь, тут уж почему не придумать закон, который направлен на сохранение самой ценной единицы измерения! Человеческой жизни! А не ждать, пока убьют или покалечат, и тогда уже смело можно запретить больным и одержимым беспрепятственно приближаться к потенциальной жертве", – пожаловалась актриса.