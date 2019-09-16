17.09 12:40 MIGnews.com

Ольгу Бузову критикуют за наряд мусульманки

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Певица Ольга Бузова опубликовала снимок, на котором она одета в женский исламский наряд от модного дома из Чечни, которым руководит дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Данный пост вызвал множество негативных комментариев.Пользователи отметили, что Бузова ведет себя двулично. Она демонстрирует фото в обнаженном виде, а потом начинает говорить об исламских нормах в одежде. При этом если бы Бузова выступила в своем костюме в Чечне, ее бы там не поняли, добавили некоторые комментаторы."Как можно было пригласить Бузову на такое хорошее мероприятие для мусульманских женщин"; "Если ты не мусульманка, то зачем платки надевать?"; "Почему нет голого зада?", – такие комментарии появились под постом Бузовой.