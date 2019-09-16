Ольгу Бузову критикуют за наряд мусульманки

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Со всеми любителями изысканной и элегантной одежды хочу поделиться прекрасным событием🌸 Сегодня в Москве открылся бутик дома моды @firdaws_officiel 👏🏻И, конечно, я с большим трепетом поздравляю мою талантливую Айшат Кадырову, ты умница!!!! Спасибо за ту красоту, которую ты для нас создаёшь 💫⭐ Люблю тебя, моя хорошая ❤ Хочу выразить огромную благодарность и уважение Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за поддержку и приглашение, у Вас потрясающая дочь 🙏🏻 @za_kadyrova_95eng @kadyrov._95 🙌🏻 Желаю безмерного вдохновения и процветания дому моду «Firdaws»❤ Адам, была рада встречи @za_delimkhanov95 💪🏻👊🏻