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Ольгу Бузову критикуют за наряд мусульманки 17.09 12:40   MIGnews.com

Ольгу Бузову критикуют за наряд мусульманки

Певица Ольга Бузова опубликовала снимок, на котором она одета в женский исламский наряд от модного дома из Чечни, которым руководит дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Данный пост вызвал множество негативных комментариев.

Пользователи отметили, что Бузова ведет себя двулично. Она демонстрирует фото в обнаженном виде, а потом начинает говорить об исламских нормах в одежде. При этом если бы Бузова выступила в своем костюме в Чечне, ее бы там не поняли, добавили некоторые комментаторы.

"Как можно было пригласить Бузову на такое хорошее мероприятие для мусульманских женщин"; "Если ты не мусульманка, то зачем платки надевать?"; "Почему нет голого зада?", – такие комментарии появились под постом Бузовой.
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Со всеми любителями изысканной и элегантной одежды хочу поделиться прекрасным событием🌸 Сегодня в Москве открылся бутик дома моды @firdaws_officiel 👏🏻И, конечно, я с большим трепетом поздравляю мою талантливую Айшат Кадырову, ты умница!!!! Спасибо за ту красоту, которую ты для нас создаёшь 💫⭐ Люблю тебя, моя хорошая ❤ Хочу выразить огромную благодарность и уважение Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за поддержку и приглашение, у Вас потрясающая дочь 🙏🏻 @za_kadyrova_95eng @kadyrov._95 🙌🏻 Желаю безмерного вдохновения и процветания дому моду «Firdaws»❤ Адам, была рада встречи @za_delimkhanov95 💪🏻👊🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)




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