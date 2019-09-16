Провели трепанацию: новые подробности лечения Заворотнюк
Весной 2019 года звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк обращалась к немецким врачам, которые провели ей трепанацию черепа.
Такую информацию распространяет издание "Московский комсомолец", уточняя, что сложную процедуру актрисе проводили, чтобы добраться до опухоли.
По данным издания, Заворотнюк вернулась обратно в Россию только 25 июня в сопровождении матери. Однако уже ночью у женщины поднялось давление, и начала "раскалываться" голова, из-за чего родственники были вынуждены вызвать врача.
"Анастасия была в сознании, мило общалась, хотя встретила врачей в постели. Внешний вид изменился – немецкие врачи делали трепанацию, половина головы была вскрыта, виднелись швы. И пополнела она, как Жанна Фриске, это было видно уже тогда", – говорится в сообщении.
Согласно данным журналистов, Анастасия пожаловалась врачам, что ибупрофен не помогает от недуга. Из-за этого медики вкололи ей трамадол, сняв болевой синдром. В издании не уточняется, откуда их журналисты получили такую подробную информацию о поездке Заворотнюк и ее лечении.
Напомним, что ранее в Сети рассказали, что Заворотнюк находится в глубокой коме в московской клинике из-за рака мозга четвертой стадии, который дал осложнение на легкие.