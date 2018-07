18.07 05:28 MIGnews.com

Джонни Депп наконец помирился со своими менеджерами

Голливудскому актеру и музыканту Джонни Деппу, дело которого на 25 миллионов долларов суд отказался рассматривать, наконец-то удалось урегулировать конфликт со своими менеджерами.Об этом во вторник, 17 июля сообщает The Independent Звезда "Пиратов Карибского моря" и его бывшие бизнес-помощники достигли урегулирования в юридической битве незадолго до начала судебного разбирательства в следующем месяце.Уточняется, что условия соглашения об урегулировании являются конфиденциальными."Джонни Депп рад получить соглашение об урегулировании с The Management Group после судебного иска, которое он подал против компании в январе 2017 года. Этот иск – еще демонстрация того, что Джонни Депп намерен предпринять решительные действия для защиты своей личной и артистической репутации в интересах своей семьи и своей карьеры". – говорится в заявлении его представителей.По словам помощника кинозвезды, Джонни рад, что теперь может сконцентрировать все внимание на работе: втором этапе концертного тура Hollywood Vampires и новом фильме.Напомним, в январе 2017 года Депп обвинил своего менеджера в растрате миллионов долларов без его разрешения. Актер подал в суд на компанию The Management Group и в качестве компенсации потребовал 25 миллионов долларов. Компания в ответ подала встречный иск против Деппа, что он сам виноват в сложностях с деньгами.