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Джонни Депп наконец помирился со своими менеджерами | Фото:18.07 05:28   MIGnews.com

Джонни Депп наконец помирился со своими менеджерами

Голливудскому актеру и музыканту Джонни Деппу, дело которого на 25 миллионов долларов суд отказался рассматривать, наконец-то удалось урегулировать конфликт со своими менеджерами.

Об этом во вторник, 17 июля сообщает The Independent.

Звезда "Пиратов Карибского моря" и его бывшие бизнес-помощники достигли урегулирования в юридической битве незадолго до начала судебного разбирательства в следующем месяце.

Уточняется, что условия соглашения об урегулировании являются конфиденциальными.

"Джонни Депп рад получить соглашение об урегулировании с The Management Group после судебного иска, которое он подал против компании в январе 2017 года. Этот иск – еще демонстрация того, что Джонни Депп намерен предпринять решительные действия для защиты своей личной и артистической репутации в интересах своей семьи и своей карьеры". – говорится в заявлении его представителей.

По словам помощника кинозвезды, Джонни рад, что теперь может сконцентрировать все внимание на работе: втором этапе концертного тура Hollywood Vampires и новом фильме.

Напомним, в январе 2017 года Депп обвинил своего менеджера в растрате миллионов долларов без его разрешения. Актер подал в суд на компанию The Management Group и в качестве компенсации потребовал 25 миллионов долларов. Компания в ответ подала встречный иск против Деппа, что он сам виноват в сложностях с деньгами.
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