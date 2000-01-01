Джонни Депп наконец помирился со своими менеджерами

Звезда "Пиратов Карибского моря" и его бывшие бизнес-помощники достигли урегулирования в юридической битве незадолго до начала судебного разбирательства в следующем месяце.
Уточняется, что условия соглашения об урегулировании являются конфиденциальными.
"Джонни Депп рад получить соглашение об урегулировании с The Management Group после судебного иска, которое он подал против компании в январе 2017 года. Этот иск – еще демонстрация того, что Джонни Депп намерен предпринять решительные действия для защиты своей личной и артистической репутации в интересах своей семьи и своей карьеры". – говорится в заявлении его представителей.
По словам помощника кинозвезды, Джонни рад, что теперь может сконцентрировать все внимание на работе: втором этапе концертного тура Hollywood Vampires и новом фильме.
Напомним, в январе 2017 года Депп обвинил своего менеджера в растрате миллионов долларов без его разрешения. Актер подал в суд на компанию The Management Group и в качестве компенсации потребовал 25 миллионов долларов. Компания в ответ подала встречный иск против Деппа, что он сам виноват в сложностях с деньгами.