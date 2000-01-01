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На Кубе произошла мобильная революция | Фото:17.07 23:28   MIGnews.com

На Кубе произошла мобильная революция

На Кубе начали предоставлять доступ к Интернету на мобильных телефонах для узкого круга пользователей, сообщает во вторник, 17 июля Reuters.

Журналисты, работающие в государственных СМИ стали первыми, кто получил мобильный интернет, который предоставляется государственной телекоммуникационной компанией ETECSA.

Это является частью более широкой кампании за расширение доступа к интернету, о которой заявил новый президент Мигель Диас-Канель.

Это, по его словам, должно помочь росту экономики и помочь кубинцам защищать свою революцию.

Аналитики предполагают, что доступ к Интернету также ослабит контроль правительства за тем, какая информация доходит до людей в островном государстве, имеющем монополию на средства массовой информации.
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