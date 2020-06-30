Экологически чистые утки: скидка, доставка и вкусные рецепты
Утка – один из самых полезных и насыщенных необходимыми микроэлементами и витаминами продуктов. В мясе утки содержится витамины группы А и В, рибофлавин, фолиевая кислота, фосфор, железо, кальций, медь, а также высокое содержание белка и аминокислот.
Благодаря прекрасной усвояемости организмом, утка широко используется в диетическом питании, одним из рецептов которого может стать яркий и вкусный суп из запеченных болгарских перцев с утиной ножкой.
Для его приготовления вам потребуется:
• сварить бульон из целой утиной ножки, 2 морковок и 3 средних картофелин, нарезанных на крупные кубики – варить около 1 часа;
• 3-4 красных болгарских перца запечь в духовке до мягкости, очистить от кожицы, нарезать дольками;
• мелко нарезанный репчатый лук пассеровать в небольшом количестве растительного масла, добавить очищенный и измельченный помидор, тушить 10 мнут;
• бульон посолить и добавить любимые специи, далее выложить в него зажарку из лука и томата, затем болгарские перца, аккуратно перемешать и варить еще 5 минут, затем снять с огня, накрыть крышкой и оставить настояться еще 6-7 минут.
Компания "Барвазим" специализируется на выращивании уток на экологических фермах, в свободных условиях, руководствуясь международными стандартами ухода за животными. Птице обеспечен постоянный доступ к свежей еде и воде. Именно благодаря этому утки, выращенные на ее фермах, не нуждаются в антибиотиках и гормонах роста, что гарантирует развитие птицы естественным образом и приводит качество мяса к высшим стандартам качества.
На сайте " вы можете заказать не только целую утку, но и утиную печень, сердечки, ножки, крылышки, бедрышки, а также диетическую утиную грудку. Кстати из последней готовится еще одно восхитительное блюдо – утиная грудка в соусе из вишневого варенья! Для его приготовления вам потребуется:
• 2 утиные грудки помыть, обсушить, натереть солью, перцем или другими любимыми специями и запечь в духовке при температуре 180 градусов около 40-45 минут.
• 1 стакан сухого белого вина и полстакана вишневого варенья (не джема, ягоды должны быть целыми) тушить на сковороде до загустения.
• утиные грудки достать из духовки, нарезать ломтиками и полить соусом.
Недавно компания «Барвазим» добавила в ассортимент продукции также вкуснейшую копченую утиную грудку, которую теперь можно приобрести по цене от производителя.
Свежую утку можно хранить не замораживая в холодильнике при температуре от 0 до +4 градусов до 5 дней со дня производства.
Если же вы запланировали приготовить утку позже или любите запасать продукты в прок, в ассортименте магазина есть и свежемороженые утки! Приобретая свежемороженую утку от "Барвазим" вы можете быть уверены, что ее мясо сохранит не только вкус, но максимальное количество полезных веществ, поскольку процесс заморозки производится по методу глубокого шокового фриза – самого эффективного способа, признанного во всем мире. Срок хранения свежемороженой утки в рекомендованных условиях – 12 месяцев.
Особое мероприятие: при заказе 3 свежемороженых уток стоимость только 44.90 шек/1кг!
“Барвазим” желает вам здоровья и приятного аппетита!
Для удобства клиентов центр заказов открыт с воскресенья по четверг с 09-00 до 14-00, в пятницу, субботу, предпраздничные и в праздничные дни центр заказов не работает.