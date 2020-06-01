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Минюст США подал в суд на Джона Болтона 17.06 15:10   MIGnews.com

Минюст США подал в суд на Джона Болтона

В базе данных федерального суда столичного округа Колумбия зарегистрирован иск, который Министерство юстиции США подало во вторник на экс-помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Основанием для судебного иска стала грядущая публикация книги политика, в которой он рассказывает о своей работе в Белом доме.

Болтону вменяется в вину раскрытия секретной информации.

"Мемуары объемом более 500 страниц изобилуют секретной информацией, при этом ответчик отказался от процесса проверки книги, который он обязан был завершить, согласно подписанному ранее соглашению с Соединенными Штатами в качестве условия приема на работу на одну из ключевых должностей в области национальной безопасности в правительстве... Теперь он хочет отказаться от этого соглашения, приняв в одностороннем порядке решение о том, что процесс проверки перед публикацией завершен, а также решая самостоятельно, должна ли секретная информация быть обнародована", - говорится в иске, пишет Deadline.


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