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Режиссер Пригожин обзавелся особняком на Рублевке 17.06 11:23   MIGnews.com

Режиссер Пригожин обзавелся особняком на Рублевке

Продюсер Иосиф Пригожин из-за карантина не попал на дачу в Швейцарии, поэтому купил особняк на Рублевке за $55 млн.

Бывший владелец дома - экс-глава "Русала" Александр Булыгин. Особняк находится в элитном коттеджном поселке Сады Майендорф на Рублево-Успенском шоссе. Площадь территории, на которой расположен дом - 108 соток. Только один участок стоит 896 миллионов рублей, пишет Daily Storm.

Ранее продюсер заявлял, что в России очень дорогое жилье, и отметил, что намерен подыскать себе подходящую недвижимость.


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