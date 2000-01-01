Режиссер Пригожин обзавелся особняком на Рублевке

Продюсер Иосиф Пригожин из-за карантина не попал на дачу в Швейцарии, поэтому купил особняк на Рублевке за $55 млн.
Бывший владелец дома - экс-глава "Русала" Александр Булыгин. Особняк находится в элитном коттеджном поселке Сады Майендорф на Рублево-Успенском шоссе. Площадь территории, на которой расположен дом - 108 соток. Только один участок стоит 896 миллионов рублей, пишет Daily Storm.
Ранее продюсер заявлял, что в России очень дорогое жилье, и отметил, что намерен подыскать себе подходящую недвижимость.