17.06 09:40 MIGnews.com

Родственники жертвы требуют высшей меры для актера Ефремова

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Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова намерены добиться высшей меры наказания для актера.Сообщается, что максимальный срок за подобную аварию составляет 12 лет заключения.По мнению родственников, прием Ефремовым наркотиков усугубит дело и от полного срока отказаться суд не сможет.По делу о сбыте наркотиков актер проходит как свидетель, а в качестве отягчающих обстоятельств суд может принять его возраст и состояние здоровья, включая алкогольную зависимость.