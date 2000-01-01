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Родственники Захарова хотят добиться справедливости 17.06 09:40   MIGnews.com

Родственники жертвы требуют высшей меры для актера Ефремова

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова намерены добиться высшей меры наказания для актера.

Сообщается, что максимальный срок за подобную аварию составляет 12 лет заключения.

По мнению родственников, прием Ефремовым наркотиков усугубит дело и от полного срока отказаться суд не сможет.

По делу о сбыте наркотиков актер проходит как свидетель, а в качестве отягчающих обстоятельств суд может принять его возраст и состояние здоровья, включая алкогольную зависимость.


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