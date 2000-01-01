17.06 09:40 MIGnews.com
Родственники жертвы требуют высшей меры для актера Ефремова
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова намерены добиться высшей меры наказания для актера.
Сообщается, что максимальный срок за подобную аварию составляет 12 лет заключения.
По мнению родственников, прием Ефремовым наркотиков усугубит дело и от полного срока отказаться суд не сможет.
По делу о сбыте наркотиков актер проходит как свидетель, а в качестве отягчающих обстоятельств суд может принять его возраст и состояние здоровья, включая алкогольную зависимость.
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