Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с ароматом "своего оргазма"
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с ароматом "оргазма", который пахнет грейпфрутом, нероли, черной смородиной и турецкой розой.
На этикетке свечи, которая создавалась вместе с компанией Heretic, так и написано: "Пахнет как мой оргазм".
В описании добавляется, что это "запах сексуальный, неожиданный и вызывающий страшное привыкание".
47-летняя звезда рассказала о новом продукте в программе The Tonight Show с Джимми Фэллоном.
Название возникло после того, как парфюмер Дуглас Литтл дал понюхать аромат актрисе. Это было её первыми словами. Стоимость - 75 долларов.
Ранее актриса выпустила свечу с запахом "своей вагины".