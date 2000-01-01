Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с ароматом `своего оргазма` | Фото:18.06 06:14   MIGnews.com

Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с ароматом "своего оргазма"

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с ароматом "оргазма", который пахнет грейпфрутом, нероли, черной смородиной и турецкой розой.

На этикетке свечи, которая создавалась вместе с компанией Heretic, так и написано: "Пахнет как мой оргазм".
В описании добавляется, что это "запах сексуальный, неожиданный и вызывающий страшное привыкание".

47-летняя звезда рассказала о новом продукте в программе The Tonight Show с Джимми Фэллоном.

Название возникло после того, как парфюмер Дуглас Литтл дал понюхать аромат актрисе. Это было её первыми словами. Стоимость - 75 долларов.

Ранее актриса выпустила свечу с запахом "своей вагины".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
03:44
Крупнейший банк Европы уволит 35 тысяч сотрудников
02:30
МИД РФ: стороны конфликта в Ливии должны начать переговоры
01:59
Warner Bros. проведет свой аналог Comic Con
00:46
Netflix выпустит сериал про боевых монахинь  
23:11
Жителей Пекина просят оставаться дома из-за COVID-19
22:10
Дядя президента организовал преступную группу
21:47
Кац: повторной блокировки страны не будет
21:12
"Как Ромео и Джульетта": самоубийство в Гивон ха-Хадаша
21:05
Эмираты готовы сотрудничать с Израилем
20:52
ВОЗ приветствует исследование Британии по COVID-19
20:47
Поезда вновь прекратят работу в случае нарушений - минздрав
20:15
ЦАХАЛ задержал палестинца, который проник в Израиль из Газы
20:03
Силы безопасности ПА уничтожают документы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  