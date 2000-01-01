18.06 06:14 MIGnews.com

Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с ароматом "своего оргазма"

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Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с ароматом "оргазма", который пахнет грейпфрутом, нероли, черной смородиной и турецкой розой.На этикетке свечи, которая создавалась вместе с компанией Heretic, так и написано: "Пахнет как мой оргазм".В описании добавляется, что это "запах сексуальный, неожиданный и вызывающий страшное привыкание".47-летняя звезда рассказала о новом продукте в программе The Tonight Show с Джимми Фэллоном.Название возникло после того, как парфюмер Дуглас Литтл дал понюхать аромат актрисе. Это было её первыми словами. Стоимость - 75 долларов.Ранее актриса выпустила свечу с запахом "своей вагины".